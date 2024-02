Zirkzee: «Motta mi ha dato libertà, mi permette di giocare un calcio cucito su misura»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il Corriere della Sera ha intervistato Joshua, attaccante del Bologna, vera rivelazione di questa stagione. Il giovane olandese si racconta al quotidiano parlando di cosa gli piace fare in campo e degli insegnamenti di Thiago: «»ha raccontato di non essere convinto della titolarità, invece il giovane attaccante è stato il primo a puntare su sé stesso. Adesso è un leader del Bologna: «Sì, io come tutti i miei compagni. Ora gioco con regolarità perché ho stravolto la mia mentalità. Quando in estate è anvia Arnautovic, è venuto il momento di fare un passo avanti, prendermi più responsabilità, dimostrare di essere pronto e sfruttare la chance». L’anno scorso c’era Arnautovic e giocava veramente poco: «Non ero pronto mentalmente, non come voleva ...

