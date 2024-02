Zirkzee erede di Osimhen? L’olandese allo scoperto, l’annuncio sul futuro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 febbraio 2024) In un’intervista Joshuarivela quello che potrebbe essere il suo. L’attaccante è il sogno di tante squadre europee. Il Napoli ha bisogno di recuperare punti per rincorrere disperatamente il quarto posto. Sono quattordici le gare che mancano da qui alla fine di questo campionato che, per i partenopei, si è rivelato quasi disastroso. Nono posto in classifica e distanza dal quarto posto che dista nove punti. Acciuffare un’Atalanta tanto in forma sembra essere un’impresa tanto difficile. Gli uomini di Francesco Calzona dovranno iniziare a macinare punti a partire dal prossimo turno di campionato. Gli azzurri saranno impegnati domenica alle 15 in Sardegna dove ad attenderli ci sarà il Cagliari di Claudio Ranieri e dell’ex Gianluca Gaetano. Entrambe le squadre hanno disperato bisogno di punti. I sardi per salvarsi, il Napoli per qualificarsi ...