Zinzi | “Sanità in ginocchio e De Luca finanzia le sagre”

Campania, Zinzi: "La sanità è in ginocchio e De Luca finanzia sagre"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dalle fritture di pesce che Deavrebbe consigliato di offrire gratuitamente agli elettori, alla sagra del caciocavallo che invece sarà costata carissima ai nostri concittadini, è stato davvero un attimo. Incredibile che il governatore della Campania abbia usato i Fondi di coesione perrein una regione in cui laè in, i trasporti al collasso e il tessuto economico e sociale sente forte il bisogno di essere rilanciato e correre al pari delle altre regioni italiane”. Così, in una nota, il deputato campano della Lega Gianpiero. “Ora capiamo come mai Desi rifiuta di collaborare con il Governo, che al contrario sta lavorando nell’interesse dei cittadini campani, negando la riorganizzazione dei ...