Zielinski a Cagliari può tornare | è mancato a Lobotka e Anguissa Corsport

L'ALLARME. Elmas out, Zielinski in forte dubbio: contro il Cagliari può toccare a Gaetano

(Di venerdì 23 febbraio 2024)(domenica ore 15) può, è. Lo scrive il Corriere dello sport con Antonio Giordano. Aci sarà, non è fuori dalla lista del campionato e non dovrebbe (non dovrebbe!) essere fuori neanche da questo ultimo miglio da attraversare assieme, per provare ancora qualcosa.è un fattore, o può continuare ad esserlo in questo lunghissimo viaggio d’addio. A, una doppietta per lui nell’14 del gennaio del 2021, sa di dover restare nel limbo: però ae ad, l’altra sera, un partner con il quale dialogare tecnicamente a modo loro, tocchi corti o lunghi, sempre puliti ...