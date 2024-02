Zia Caterina dal centro di riabilitazione saluta gli amici di Romena. “Facciamo circolare il bene”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Firenze, 23 febbraio 2024 - DaldiDon Gnocchi ziamanda un saluto ai suoidella Freternità dilanciando anche l'idea di passare lì la Pasquetta. "Sto, l'amore dura e bisogna farquesto. Per fortuna si può fare tanto anche da dentro" sorrideBellandi, per tutti Zia, insignita dal Presidente della Repubblica "Ufficiale al merito della Repubblica Italiana": "Per la generosità nel donare serenità ai bambini malati e alle loro famiglie accompagnandoli gratuitamente con il suo taxi ad effettuare le cure", si legge nella motivazione ed è questo quello che fa da oltre venti anni alla guida del suo coloratissimo taxi, pieno di giochi e ricordi. ...

Firenze, 3 febbraio 2024 – Tutti per Zia Caterina , anche i tifosi della Fiorentina . A Firenze sono in tanti a seguire con apprensione il ricovero in ospedale ... (lanazione)

Firenze, 13 febbraio 2024 – Purtroppo ci vorrà ancora del tempo prima che la tassista più amata di Firenze (e non solo) recuperi del tutto le forze per ... (lanazione)

