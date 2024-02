Zenga: «De Paul denigrato l’Inter. Sommer riposa? Fatica mentale!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Waltercommenta l’ultima sfida di Champions League del, in cui ha battuto l’Atletico Madrid. Dalle parole di Denel post partita alla poca attività fra i pali di, così l’ex nerazzurro interviene al nuovo format di Inter TV “Mondo Inter”.MENTALE – Walteravanza una serie di analisi, in particolare su Inter-Atletico Madrid e su Yann. Il punto di vista dell’ex portiere nerazzurro: «Nelle ultime due partite delnon ha praticamente toccato palla. Però il fatto avere la concentrazione di guardare il pallone per 90 minuti senza toccarlo è elevato. A fine partitaè stanco mentalmente perché ha dovuto rimanere concentrato per tutta la partita pur senza ...