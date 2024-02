Zendaya dona migliaia di dollari ad un teatro | per un motivo “sentimentale”

Donne più belle del mondo: classifica

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è, ormai, una star acclamata ed una vera protagonista dei red carpet nonostante questo, però, dimostra di non aver dimenticato le sue origini e, sopratutto, chi deve ringraziare. Per questo, dunque, ha collaborato con Women Donors Network perre 100.000al luogo in cui è iniziata la sua carriera di attrice: il California Shakespeare Theatre di Oakland, in California. Ad annunciare questazione è stato ilstesso che, impegnerà la somma raccolta per produrre degli spettacoli migliori. Nello specifico Clive Worsley, il direttore esecutivo del, ha ringraziatoper aver anticipato la cifra. “Siamo profondamente grati ae al WDN per la loro collaborazione e per la loro generosa ...