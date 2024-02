Zelensky si appella a Trump sugli aiuti e annuncia una nuova offensiva

Zelensky si appella a Trump e annuncia una nuova offensiva: l'intervista a Fox News

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Gli Stati Uniti stanno preparando un pacchetto di sanzioni contro più di 500 soggetti russi coinvolti nella guerra in Ucraina mentre Volodymyresorta dagli schermi di Fox News il Congresso americano ad approvare ulteriorimilitari. Durante un'intervista al canale di riferimento dei conservatori statunitensi, il presidente ucraino si è rivolto ai parlamentari repubblicani che stanno bloccando uno stanziamento da 60 miliardi di dollari. «L'Ucraina sopravviverà senza il sostegno del Congresso?» ha detto, «Certo. Ma non tutti noi ce la faremo». I repubblicani alla Camera dei Rappresentanti, in particolare quelli vicini a Donald, rifiutano di approvare questo nuovo aiuto nonostante l'insistenza dell'amministrazione democratica del presidente Joe Biden. Secondo il leader ucraino, il prezzo per aiutare Kiev oggi è ...