Zelensky sfida Trump | “Lo aspetto qui al fronte con me | sono sicuro che cambierà idea”

Zelensky sfida Trump: 'Venga a Kiev e fermi la guerra'

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Loqui al, vedrà quello che accade e”. Vlodymyrinvita in modo molto esplicito il presidente Usa Donalda toccare con mano la guerra che si trascina da due anni dopo l’attacco di Mosca. Il presidente ucraino non ha gradito le recenti dichiarazione dell’ex presidente Usa. E dice di non capire come possa mettere fine alla guerra in 24 ore, così come ha dichiarato di poter fare più volte.: venga alIntervistato da Fox News, in un ospedale di Kharkiv dove ha visitato i soldati feriti e ha conferito loro medaglie,chi ha ricette facili. E si è offerto di portare l’ex ...