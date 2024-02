Zazzeri ora ’vede’ Parigi | Puntiamo l’oro olimpico

Nuoto, Lorenzo Zazzeri d'argento nella staffetta a stile libero ai Mondiali di Doha

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lorenzoè entrato da tempo nel gotha del nuoto mondiale e non finisce più di stupire. Fiorentino, 29 anni, nato e cresciuto sull’Arno alla Rari Nantes Florentia per la quale è tesserato insieme all’Esercito, è tornato da poco dai Mondiali di Doha dove ha conquistato il titolo di vicecampione nella 4x100 stile libero in 3’12“08 alle spalle della Cina (3’11“08) e davanti agli Stati Uniti (3’12“29). Per l’azzurro allievo di Paolo Palchetti, questa volta in staffetta con Alessandro Miressi, Manuel Frigo e il debuttante diciannovenne Paolo Conte Bonin, è il terzo argento consecutivo nella specialità dopo quelloa Tokyo 2021 e l’altro ai campionati di un anno fa a Fukuoka. In mezzo anchenel 2022 agli Europei di Roma. A completare la gioia per un tris così prestigioso è arrivato poi l’acuto personale col tempo di ...