Yvonne Gagliardoni | ”Passerò il testimone sul campo di calcio a mia futura figlia”

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Calciatrice polivalente dal grosso temperamento,, classe 1992, ha calcato con grande passione i campi di categoria dell’Umbria, militando nell’Anspi Marciano, San Marco Juventus, Real Deruta e Torgiano, rivestendo in diverse occasioni la fascia da capitano.Dopo circa 18 anni digiocato, ha dovuto interrompere la sua carriera, cercando di portare avanti un altro sogno, quello di diventare madre, passando ildi calciatrice alla. Ciao, come procede la gravidanza?“La notizia è stata accolta con grande entusiasmo ma non è una gestazione semplice, sono in interdizione anticipata per gravidanza a rischio; oltre ad assentarmi dal lavoro, a Luglio ho dovuto interrompere l’attività agonistica, poco prima dell’inizio della ...