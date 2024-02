Yulia Navalnaya | chi è la vedova di Navalny?

"Continuerò il lavoro di Alexei": chi è Yulia Navalnaya, vedova dell'oppositore di Putin

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ladell’oppositore russo Alexeimorto in carcere,, ha annunciato che proseguirà il lavoro del marito. Ma chi è? Chi è? “Continuerò il lavoro di Alexei. Continuerò a lottare per il nostro Paese”. Con queste parole ladell’oppositore russo Alexeiha onorato il marito morto in