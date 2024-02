Yildiz subito titolare | “Per me è come Maradona”

Chiesa scalzato da Yildiz: “Come Maradona e Baggio”

(Di venerdì 23 febbraio 2024)? Il rischioso paragone è stato pronunciato da uno storico procuratore, che fra le altre cose è stato coinvolto anche nel passaggio di Diego dal Barcellona al Napoli. Antonio Caliendo, procuratore che ha fatto la storia del calcio italiano, ha parlato in diretta ai microfoni di Tv Play. Caliendo non vuole essere definito una leggenda, anche se ha legato la sua storia a giocatoriDiego Armandoe Roberto Baggio.(LaPresse)?”Nessuno conosce i risvolti del trasferimento dia Napoli dal Barcellona“, ha raccontato l’intervistato. “C’è stato un precedente anche in Argentina che ha creato una rivalità tra il Barcellona e il Napoli… Praticamente Antonio Iuliano, che era il direttore generale del ...

Kenan Yildiz subito protagonista in Frosinone-Juventus . Alla prima da titolare, il classe 2005 bianconero ha sbloccato il match all’11’ del primo tempo con ... (sportface)

Caliendo: "Yildiz 18enne maturo come Maradona e Baggio alla sua età": "Yildiz promette bene, ha solo 18 anni. Il ragazzo ha già dimostrato di avere non solo tecnica da vendere, ma grande personalità. Sarà un campione sicuramente, per ... tuttojuve

Bourigeaud, tripletta al Milan… e ladri in casa!: come riportato dalla polizia della città francese, il bottino dei ladri è di alcune migliaia di euro. Calciomercato Juve, molti club su Kenan Yildiz: l’Arsenal è pronta a fare un’offerta ai bianconeri ... calcionews24

Pagina 0 | Yildiz, i tifosi Juve tremano: “È la priorità mercato di due top club”: La stella ha stregato anche le big in giro per l'Europa, che potrebbero bussare alla porta dei bianconeri: cosa scrivono in Turchia ... tuttosport