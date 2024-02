Xiaomi e Huawei lanciano due innovativi caricabatterie wireless da 80 W

Aggiornamenti per Samsung Galaxy A34 e A52 5G, OnePlus Open, Nord 3 5G, 2 5G, CE 2 5G, N30, Xiaomi Pad 6, Nokia G42 5G e Huawei P50 Pro. L'articolo Samsung , ... (tuttoandroid)

Smartphone che vince non si cambia: così l’iPhone è tornato a dominare il mercato: Il gigante asiatico è passato dal 12,3% di utenti nel 2021 al 6,5% del 2023, mentre Xiaomi e altri marchi cinesi hanno acquisito alcune delle quote di mercato e l’impressione è che in molti abbiano ... repubblica

Samsung leader del mercato pieghevoli, ma il vantaggio sulla concorrenza si riduce: Gli smartphone pieghevoli rappresentano l'1,4% dell'intero mercato: secondo le stime di TrendForce nel 2023 ne sono stati spediti 15,9 milioni, il 25% in più rispetto all'anno precedente. La crescita ... hdblog

MWC 2024, da lunedì l’industria delle Tlc a Barcellona per cavalcare l’onda dell’AI: Il Mobile World Congresso apre lunedì i battenti a Barcellona, dove per quattro giorni la industry delle Tlc si è data appuntamento. key4biz