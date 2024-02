Xavi: «A Napoli più un problema mentale, avremmo dovuto gestire la partita e il Napoli ci ha dominato»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo il pareggio in Champions contro il, il Barcellona si tuffa in campionato. Domani sfida il Getafe in casa, le parole diin conferenza stampa riportate da Sport.: «Contro ilnon c’è stato unfisico, ma» Le parole diin conferenza stampa: «Vincere? Le parole vanno dimostrate. Dobbiamo agire e penso che la squadra abbia reagito molto bene. Non possiamo fallire in nessunase vogliamo qualificarci a Liga e Champions League. Sono tre punti fondamentali per proseguire nella corsa».su Cancelo: «Sta giocando molto bene sia a destra che a sinistra e il suo apporto è fantastico. A volte è troppo alto, ma riesce anche ad ascoltarmi e ad abbassarsi. ...