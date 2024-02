WWE: Rhea Ripley vs Nia Jax probabilmente sarà il main event di Elimination Chamber

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Domani, nella tarda mattinata italiana, l’Opus Stadium di Perth in Austriala esploderà per la beniamina di casa, cheimpegnta in un match contro Nia Jax con il titolo mondiale in palio. Le due donne hanno avuto un acceso confronto nel corso della conferenza stampa di presentazione del PLE, andata in scena qualche ora fa e sono pronte a chiudere i conti sul ring dopo diverse settimane di attacchi e scontri in quel di Raw. Oltre 60.000 a fare il tifo Sebbene non ci sia nulla di ufficiale, dovrebbe tornare unin PLE tutto al femminile dopo quello della notte 1 di WrestleMania 37 tra Sasha Banks e Bianca Belair. Una scelta quasi scontata visto che la Mami della WWE potrà contare sul sostegno di 65000 persone che riempiranno l’Opus Stadium. Questa mattina ...

