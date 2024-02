WWE: I pirati fanno fare il giro largo all'Elimination Chamber, il racconto di Michael Cole

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Curioso aneddoto raccontato danella nottata italiana, riguardo lo spostamento dell’Eliminationsul territorio australiano. Il noto commentatore ha confermato che il trasferimento dell’immensa struttura è stato decisamente difficile, visto che il passaggio tramite il Canale di Suez è stato reso impossibile a causa dei. “La struttura sarebbe dovuta arrivare un mese fa – ha esordito– Originalmente sarebbe dovuta transitare dal Canale di Suez ma ihanno cambiato i piani iniziali. Quindi è stata spedita a Miami, trasportata via camion a Los Angeles, mandata via nave a Sidney e via treno qui a Perth”. Un vero e proprio calvario per la struttura da 16 tonnellate, che domani sarà protagonista e che decreterà due #1 Contender ai titoli di ...