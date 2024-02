WWE: Aggiunto match per i titoli di coppia fmminili al Kickoff di Elimination Chamber

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tra poco più di 24 ore andrà in scena il primo PLE della storia della WWE in Oceania. Dall’Opus Stadium di Perth, di fronte a 65.000 perone, verrà trasmesso, ultima tappa prima di WrestleMania. Grande attesa per la beniamina di casa Rhea Ripley che affronterà Nia Jax con il titolo mondiale femminile in palio, ma anche un’altra australiana sarà in corsa per un titolo e lo farà neldello show. Primo titolo nel main roster a casa? Questa notte è stato annunciato che neldile Kabuki Warriors dovranno difendere idifemminili WWE contro Candice LeRae e la beniamina di casa Indi Hartwell. Lasfidante non ha ancora brillato da quando si sono ricongiunte ...