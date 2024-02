Wta Dubai | sarà Kalinskaya l’avversaria di Jasmine Paolini in finale

Jasmine Paolini da sogno, vola in finale! Batte Sorana Cirstea 6-2 7-6 (6) e sarà la nuova numero 16 del ranking WTA

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Clamoroso colpo di scena al Wta 1000 di. La tennistaha battuto la numero 1 del mondo Iga Swiatek per raggiungere inla tennista italiana. Ottima prova della russa, che ha battuto la Swiatek per 6-4, 6-4 e approda indopo essere partita dalle qualificazioni. Domaniavrà l’occasione di portare a casa il suo primo 1000 con un’avversaria più “abbordabile”, sebbene comunque pericolosa.ha conquistato la sua prima1000 battendo Cirstea Il tennis italiano vive uno dei suoi periodi migliori.ha battuto nella semidel Wta dila tennista romena Cirstea per 6-2, 7-6 e ha ...

Paolini-Kalinskaya, Finale WTA Dubai 2024: programma, orario, tv, streaming: Jasmine Paolini affronterà la russa Anna Kalinskaya nella finale del torneo WTA 1000 di Dubai. L'appuntamento è per sabato 24 febbraio (ore 16.00 italiane), quando la tennista italiana scenderà in cam ... oasport

Jasmine Paolini in finale nel WTA 1000 di Dubai: battuta in due set Cirstea: Anche il tennis femminile si colora di azzurro. Jasmine Paolini ha staccato il pass per la finale WTA 1000 di Dubai, battendo in due set (6-2, 7-6) l'esperta tennista rumena Sorana Cirstea. Per la ... ilmessaggero

Jasmine Paolini da sogno, vola in finale! Batte Sorana Cirstea 6-2 7-6 (6) e sarà la nuova numero 16 del ranking WTA: Paolini diventa inoltre la quarta Azzurra capace di raggiungere la finale di un WTA 1000 e sarà pure la nuova numero 16 del ranking mondiale dopo l'aggiornamento della classifica. Mai cemento fu così ... eurosport