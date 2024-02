WTA Dubai, inarrestabile Jasmine Paolini! Batte Cirstea, vola in finale ed in top20!

(Di venerdì 23 febbraio 2024)Paolini conquista il più importante risultato della propria carriera. Per la quarta volta nella storia un’italiana giocherà ladi un WTA 1000 (o categoria simile): la toscana, dopo un match dai mille brividi, la rumena Soranaper 6-2 7-6(6) e attende ora una tra la polacca e numero 1 del mondo Iga Swiatek e la russa Anna Kalinskaya. Intanto un effetto già c’è: il primo ingresso della carriera, per la toscana, in top 20. Il match di Paolini comincia sui binari giusti, anche se serve il quarto game perché ciò accada. Un gioco particolarmente lungo, ai vantaggi e con le risposte da destra della toscana che colpiscono in continuazione nel segno. Il break arriva su una corsa da palla corta diche si chiude con un rovescio capace di finire all’ultimo pezzo d’incrocio ...