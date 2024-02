WTA Dubai 2024 | Jasmine Paolini avrà la rivincita con Anna Kalinskaya La russa elimina a sorpresa Iga Swiatek

Paolini in finale al WTA Dubai: Cirstea battuta 6-2, 7-6

(Di venerdì 23 febbraio 2024)la suacon. La finale del WTA 1000 di, infatti, vedrà di fronte l’azzurra e la, che si sono incontrate un mese fa negli ottavi di finale degli Australian Open. Non finisce di regalare sorprese il torneo negli Emirati Arabi Uniti, con l’incredibile vittoria nella seconda semifinale disulla numero uno del mondo Igacon un doppio 6-4. Una partita dove la polacca ha veramente gettato via tantissime occasioni., infatti, ha sprecato ben nove delle undici palle break avute. La numero uno del mondo ha sofferto tantissimo con la seconda di servizio, vincendo appena il 35% dei punti. Fioccano le palle break già in avvio di ...