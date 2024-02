WTA di Dubai | Jasmine Paolini scrive la storia | conquista la prima finale della carriera

Jasmine Paolini da sogno, vola in finale! Batte Sorana Cirstea 6-2 7-6 (6) e sarà la nuova numero 16 del ranking WTA

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – E’ una grande competizione, quella che sta svolgendo. La tennista azzurra, dopo aver superato ed eliminato, in ordine, Beatriz Haddad Maia, Leylah Fernandez, Maria Sakkari e, per ritiro causa infortunio, Elena Rybakina, hato uno splendido match in semicon Sorana Cirstea per 6-2 7-6(6),ndo ladel Torneo WTA. E’ lavolta inper l’atleta toscana. Segna un importante tappa personale. Come riporta Agc di coni.it ‘Vincitrice di un solo torneo del circuito maggiore (a Portorose, in Slovenia, nel 2021) e titolareNazionale che lo scorso anno è arrivata inin Billie Jean King Cup, ...