WhatsApp Beta si aggiorna con una novità per gli adesivi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versionediper Android: parliamo della versione 2.24.5.10 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione di WhatsApp beta per Android, che arriva alla release 2.24.4.25 L'articolo WhatsApp ... (tuttoandroid)

Il blocco degli screenshot WhatsApp per le foto profilo dei contatti sta per diventare realtà. Si tratta di una nuova funzionalità appena introdotta dagli ... (optimagazine)

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione Beta di WhatsApp per Android: stiamo parlando della versione 2.24.5.6 L'articolo ... (tuttoandroid)

NVIDIA rilascia nuovi Driver e la BETA della sua App: Ma non è tutto: a questa importante release si aggiunge la beta della NVIDIA App, un’applicazione progettata per modernizzare e unificare il pannello di controllo NVIDIA e GeForce Experience in ... techgaming

WhatsApp blocca automaticamente le chat. Cosa succede: A tale scopo, è stata introdotta una significativa novità nella recente versione beta di WhatsApp per dispositivi Android. Questo non solo aumenta la protezione della privacy degli utenti, ma ... tecnoandroid

WhatsApp Android Beta ti consentirà di impostare la qualità di caricamento multimediale predefinita: La piattaforma di messaggistica WhatsApp di proprietà di Meta sta lavorando su un'opzione di qualità di caricamento multimediale, che consente agli utenti di ... cybeout