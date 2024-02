Wendy Williams, alla conduttrice sono state diagnosticate afasia e demenza: le stesse di Bruce Willis

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo aver effettuato “una serie di test medici”, aè stata diagnosticata un’primaria progressiva e unafrontotemporale. Nel 2021, laera stata costretta a prendere una pausa dal suo talk show “” a causa di una sempre più crescente difficoltà a parlare che, tra le altre, le avrebbe condizionato anche la quotidianità. Ripreso in mano il proprio programma, molti fan hanno notato che l’imprenditrice non era più la stessa. Comportamenti inusuali ed incapacità di formulare le parole, sarebbe ciò che ha preoccupato gli spettatori. A prendere le ‘difese’ della speaker radiofonica è intervenuto (come spesso sta accadendo) il suo team “per correggere voci inesatte e offensive sulla sua salute“, hanno spiegato nella giornata di ieri, 23 febbraio. ...