Weekend di pausa per l'Amen BC Servizi Arezzo in attesa della seconda fase

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – Dopo la vittoria nell'ultimo turno di primasul campoLegnaia Firenze che ha decretato la conquista dell'ottavo posto, l'BCè tornata a lavorare in palestra in preparazioneparte di stagione che prenderà il via Domenica 3 Marzo. La squadra di coach Evangelisti si è infatti conquistata sul campo la possibilità di giocare nel girone denominato PlayIn Silver che al termine di 8 partite qualificherà le prime due squadre classificate ai PlayOff Promozione. L'BCpartirà di rincorsa perchè si presenta allacon 2 punti all'attivo conquistati negli scontri direttiprima ...

