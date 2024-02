Warriors | si ricomincia Rigato | È l’anno zero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Carpanelli, anno. O, se preferite, la stagione della ricostruzione, come dice Samuele, 47 anni, nuovo coach dei Guerrieri.si porta dietro, ormai da una vita, il soprannome Samoa. Tanto che, per la squadra, non è coach, ma coach Samoa. "Me lo porto dietro da una vita – dice con uno spiccato accento veneto che stride un po’ con l’idea delle isole Samoa –. Avevo un tatuaggio, un allenatore lo vide e mi chiese se ero un samoano. Da quel giorno, sono Samoa". Sorride, Samuele, anche se l’impegno che si è assunto non è dei più semplici. Già, perché la squadra della presidente Elisabetta Calzolari avrà come obiettivo la salvezza. "Sono qua per lavorare con i giovani – spiega–. Serviranno almeno 2-3 anni, per vedere dei risultati di spessore. ...