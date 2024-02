Wangiri | cos’è la truffa dello squillo e come difendersi

Cos'è il wangiri: uno squillo senza risposta, la nuova truffa che svuota il conto e come difendersi

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ladel, che ciclicamente torna in auge, è incredibilmente semplice e fa leva sull’ingenuità “tecnologica” delle vittime. Chiamata, abbastanza impropriamente, “la,” parte appunto da un semplicetelefonico proveniente molto spesso da numeri a prefisso internazionale. A quel punto, se l’utente sceglierà di richiamare il numero sconosciuto, correrà il rischio di vedersi prosciugare il credito telefonico tramite connessioni costosissime (anche 1,5 euro al secondo). Una ulteriore versione prevede addirittura la sottoscrizione di un servizio in abbonamento o la richiesta di invio di denaro per supposti parenti in difficoltà. Il peculiare nome delladeriva, con tutta probabilità, dal termine giapponese ...