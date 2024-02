Voragine al Vomero | rabbia sfollati | “Nessuno viene qui” Allarme sciacalli

Napoli voragine al Vomero, tempi lunghi per completare i lavori: la rabbia degli sfollati

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Al terzo giorno da sgomberati, esplode ladei residenti di via Morghen 63. “Qui non è venuto” grida una donna. Un gruppo di inquilini lamenta l’abbandono, dopo ladi due giorni fa. Li hanno svegliati poco dopo le 4 di notte. In tutta fretta, circa 60 persone sono state allontanate dall’edificio. “Ma non possiamo dormire da amici e parenti per sempre” fa notare un’altra signora. Intorno alle 12, una decina di loro è salita alla MunicipalitàArenella. Gli uffici distano pochi metri dalla. Glisono stati ricevuti dal presidente Clementina Cozzolino. La Municipalità ora riferirà al Comune di Napoli. “Ci hanno detto di aspettare” afferma una abitante. Ma intanto, c’è un presunto...