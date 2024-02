Voragine a Napoli | Armato incontra la famiglia dei turisti coinvolti

Voragine al Vomero, assessore al turismo incontra i turisti coinvolti: «Tutta la nostra soldarietà»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina l’assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di, Teresa, hato ladiche è rimasta coinvolta mercoledi nelladi via Morghen. “Ho portato l’abbraccio e la solidarietà del sindaco Manfredi e nostra aidi Legnano che erano arrivati aper una festa tra parenti e che invece hanno vissuto un’esperienza davvero drammatica: travolti dal fango e dall’acqua in una struttura di affitto breve. Ho espresso ai genitori e ai loro due figli, Guido e Federico, la più totale disponibilità mia e del sindaco a sostenerli nel loro soggiorno ae per il ritorno in Lombardia. Li aspettiamo presto ada ...

Una Voragine di grandi dimensioni si è aperta nel pieno di via Morghen, angolo via Bonito, nel quartiere Vomero di Napoli . Uno sprofondamento del terreno, in ... (ildifforme)

Sono in fila davanti all?ingresso del cantiere, documento alla mano da mostrare ai vigili del fuoco per ottenere il permesso a rientrare dieci minuti in casa, ... (ilmattino)

Si parte da una maxiperizia sul luogo della voragine . Si scava, ma non solo nel sottosuolo. Si scava anche altrove. Negli uffici comunali e in quelli della ... (ilmattino)

Voragini al Vomero: la mappa delle strade da monitorare. Il presidente Cozzolino "prevenzione e manutenzione per evitare ulteriori emergenze": 6 le strade segnalate dalla Municipalità al Comune di Napoli con richiesta di monitoraggio. Nel frattempo chiuse via Cesi e via Confalone ... napolitoday

Vomero in tilt, a Piazza degli Artisti la gente si ribella e riapre la piazza scelleratamente ancora chiusa: NAPOLI - Nonostante il susseguirsi di dissesti che stanno mettendo ko la viabilità ordinaria del Vomero, resta in vigore il contestato provvedimento di pseudo ... napolivillage

Voragine al Vomero, sopralluogo dei periti della procura: si indaga per crollo colposo: All'alba di mercoledì una voragine a via Morghen, nel quartiere napoletano del ... Gli agenti della polizia municipale, coordinati dalla procura di Napoli, indagano per ora contro ignoti sull'ipotesi ... rainews