Volley Uomini e donne | per Senigallia inizia la fase decisiva

La CEV Champions League di volley maschile e femminile in esclusiva su DAZN: il programma dei quarti di finale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sabato 24 febbraio entrambe le squadre, vittoriose delle rispettive stagioni regolari,no il loro tentativo di scalata alla categoria superiore, 23 Febbraio 2024 –laper le squadre principali dell’Us Pallavolo, impegnate entrambe sabato 24 febbraio. Sia il Banco Marchigiano Subissati che la Security Tape hanno vinto la stagione regolare nei rispettivi campionati, la serie C femminile e la Prima Divisione maschile. Gioca prima la Security Tape che sabato 24 alle ore 20.30 ospita nella semifinale dei play-off promozione in gara 1 l’Ostra alla palestra Leopardi. Di fatto si incrociano la prima classificata e la quarta: dall’ambiente neroazzurro l’appello ai tifosi per sostenere al massimo la squadra in questo primo passo verso la ...

Volley B/M – Alba torna in campo dopo il turno di riposo: a Biella è sfida ad alta tensione per la salvezza: Dopo la giornata riservata al turno di riposo, torna in campo la Mercatò Alba, che nella sedicesima giornata della Serie B maschile di pallavolo è chiamata alla lunga trasferta in casa della Ilario ... ideawebtv

La Nazionale di Sitting volley al lavoro al Pavesi: La nazionale maschile di sitting volley pronta ad un nuovo collegiale. Da, domani, 24 febbraio al 26 gli azzurri si ritroveranno presso il Centro Pavesi di Milano per portare avanti un nuovo ritiro, i ... milanosportiva

Bottegone a Colle Val d’Elsa: Nel weekend del 23 e 24 febbraio, le squadre di volley pistoiesi scendono in campo in Serie D femminile e maschile. Partite cruciali per Progetto Volley Bottegone, AM Flora Buggiano e Aglianese-2, ... lanazione