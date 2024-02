Volley SuperLega 2023 2024 | il programma della 21a giornata su Rai Sport e VBTV

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sulla piattaforma streaming, e in chiaro su Rai(con Rai Play) torna lo spettacolo delcon laMaschilegiunta alla 21aregular season. In chiaro sulla Rai seguiranno il campionato la coppia formata da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Per seguire invece tutte le partite di Serie A1, … L'articolo proviene dain TV.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Perugia-Trento , match valido per la ... (oasport)

Big match in SuperLega: Dopo l'esperienza dell'Europeo per la prima volta sarà un Pala Barton sold out. Cinque mila spettatori, una cornice da brividi per il big match di SuperLega - si comincia alle 18 - con la Sir Susa Vim ...rainews

Prisma, un tranquillo pomeriggio di festa: la Gioiella Prisma Taranto ospita l’Allianz Milano con la serenità e la tranquillità che derivano dall’aver centrato la salvezza in SuperLega con due giornate d’anticipo. I rossoblù, che saranno ...lagazzettadelmezzogiorno

Alessandra Campedelli, allenatrice di Volley della Nazionale del Pakistan (dopo l’Iran): Ex commissario tecnico dell’Iran femminile, l’allenatrice trentina è in partenza per il Pakistan, dove si occuperà della Nazionale nella stagione estiva: «Da noi le donne che vogliono farsi allenare s ...corriere