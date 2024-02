Volley serie B1 Fgl-Zuma riceve Pomezia E Ambra aspetta Roma

Il campionato di B1 è fermo, ma la FGL Castelfranco continua a lavorare sodo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Doppio posticipo e doppio incrocio Toscana-Lazio domenica prossima nella terza giornata del girone di ritorno. La prima sfida riguarda la Fgl-Castelfranco che gioca sul parquet di casa del PalaBagagli alle 17.30 ospitando la Nimis di. La capolista indiscussa del girone, con 37 punti e ben 5 sulla vice targata Cesena, punta a difendere l’inviolabilità del proprio impianto e a conquistare tutta la posta in palio. Le laziali, già sconfitte a domicilio nella gara di andata, sono seste con 23 punti e reduci dalla vittoria per 3-2 contro Clementina Ancona. Due settimane fa hanno giocato fino al quinto set perdendo contro Montespertoli. Dunque una rivale tenace e caparbia capace di riaprire ogni sfida. Alle ore 18 al PalaZoli scende in campo l’Cavallini Pontedera reduce da un paio di test amichevoli durante il turno di ...

