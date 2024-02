Volley, Perugia-Trento: allenamento di lusso per le prime due di Superlega! Civitanova e Piacenza si giocano il terzo posto

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Penultima giornata di Superlega con lequattro della classe che si affrontano tra loro. Quello che dovrebbe essere il big match di fatto, vista la classifica, si tramuta in poco più di unpergià certi della loro posizione alla fine della regular season, mentreè una sfida quasi decisiva per la conquista delfinale, mentre tra Verona, Monza e Milano è sprint per la quinta piazza. Il match clou della giornata, dunque, si gioca adomenica alle 16.00 tra la Lube, reduce dal successo importantissimo nell’andata dei quarti di Champions ad Ankara e la Gas Sales Bluenergyche ha battuto 3-2 in casa i polacchi dello Jasztrebski Wiegel. Le ...

Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì chiude l’andata della Pool Promozione nella sfida contro Messina: Sono passati dieci giorni dall’ultima uscita della Lpm Bam Mondovì, impegnata nel giorno di San Valentino a Perugia, ed è ora il momento di tornare al Palamanera per le ragazze di coach Basso. ideawebtv

Volley, come seguire in streaming il weekend della Serie A1 e della Superlega: Quello del 24 e 25 febbraio si preannuncia come un weekend super avvincente e ricco di azione sia per la Serie A1 di volley femminile che per la SuperLega di volley maschile ... today

Sir Volley Perugia, tempo di big-match. Tante sfide nella super sfida contro Trento: Sir Susa Vim Perugia al lavoro in vista della penultima di Superlega. I Block Devils proseguono sotto le volte del PalaBarton la loro preparazione al big match valido per la decima di ritorno contro ... umbria24