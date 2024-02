Volley, in campo insieme con la Zephyr in serie B. Gabriel e Samuel gemelli sotto rete

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il derby con la Npsg Trading Logistic non ha lasciato in casaMulattieri solo sensazioni negative (come l’amarezza per il risultato finale) ma ha anche dato l’ennesima dimostrazione di come il gruppo Valdimagra stia lavorando sodo per gestire al meglio il proprio promettente vivaio. Sabato infatti, nell’ultimo scorcio di gara iRossini, classe 2007, hanno avuto la possibilità di giocaredi fronte al pubblico delle grandi occasione e in un’atmosfera che solo una sfida del genere può regalare., di ruolo libero, ma per l’occasione impiegato da banda, ha registrato la sua seconda presenza in prima squadra a cui già più volte è stato aggregato, restando, però, in panchina. Per, ruolo palleggiatore, invece, si è ...