Volley femminile: Aeroitalia SMI Roma cerca conferme contro Trasportipesanti Casalmaggiore

(Di venerdì 23 febbraio 2024) AGI - Nella Capitale si scaldano i motori per l'anticipo dell'ottava giornata di regular season: sabato 24 febbraio alle ore 20:30, capitan Bechis e compagne si preparano a ospitare ladi coach Pintus sul taraflex del Palazzetto dello Sport di. Da una parte,, reduce da quattro vittorie consecutive, arriva aper confermare l'ottimo stato di forma ere di strappare più punti possibili. Dall'altra, la squadra di coach Cuccarini, dopo il filotto di tre successi conquistati rispettivamente con Firenze, Bergamo e Pinerolo, non sarà da meno con i tifosi e il pubblico di casa a offrire ancora una volta un supporto fondamentale per confermare il trend di crescita e provare a consolidare la posizione in classifica. Superata la metà ...

