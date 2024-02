Volley, doppio turno casalingo per le squadre del Casciavola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024)(Pisa), 23 febbraio 2024 - Dopo il trionfo nel derby contro la Pallavolo Cascina, torna al Pala Pediatrica la PediaTussche sabato 24 alle 21 affronterà ilPeccioli, formazione che si trova in cattive acque, ma la classifica non deve trarre in inganno perché è bene ricordare che nella partita di andata la squadra della Valdera riuscì a mettere in grande difficoltà le rossoblù che la spuntarono sono al tie break. Inoltre la formazione biancoazzurra arriverà acon il morale alto dopo il 3-0 rifilato al Donoratico. In casa rossoblù invece si stanno ancora facendo i conti con gli infortuni, sempre indisponibili Vaccaro e Marino, saranno valutate fino a pochi istanti prima dell’inizio le condizioni di Barsacchi, già assente nel derby. Questa quindi la rosa a disposizione di ...