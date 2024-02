Vladimir Putin | l' ultimo sfregio a Navalny | ecco cosa state vedendo

Putin, 'siamo pronti per il dialogo con l'Ucraina' - Ultima ora - Ansa.it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Se in diplomazia i gesti hanno lo stesso valore delle parole, allora la giornata di ieri- scandita da parole, parolacce e azioni dimostrative muscolari non preannuncia nulla di buono per il futuro del Pianeta. Alle accuse occidentali di essere il responsabile della morte di Alexeiha risposto in due modi: mostrando i muscoli pilotando un bombardiere atomico. E facendo minacciare i parenti del morto. Il presidente russo ieri ha preso il posto di copilota a bordo di un bombardiere strategico supersonico Tu-160M a capacità nucleare per un volo di 30 minuti. Vestito con una tuta da volo, è salito a bordo dell'aereo da guerra in un campo d'aviazione coperto di neve di un impianto di produzione di aerei nella città di Kazan, l'antica capitale tartara sul fiume Volga. L'impianto aveva in passato ricevuto ordini ...