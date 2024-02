Vladimir Luxuria | “Vip e politici in segreto al Muccassasina mi pregavano di non dirlo”

Vladimir Luxuria: "Vip e politici in segreto al Muccassasina"

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 23 febbraio 2024) In attesa di vederla al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi,è apparsa nel documentario andato in onda su Rai2 dal titolo Roma Santa e Dannata di Roberto D’Agostino e Marco Giusti. Un documentario in cui la conduttrice ha ricordato i tempi d’oro del Muccassassina. “A differenza di molti, io ho sempre considerato questa città eterna una città pagana. C’è il Vaticano e c’è un lato pagano fortissimo. Il cinema Mercury di proprietà della Santa Sede era un cinema a luci rosse, poi con le cassette e la crisi, lì nacque la Muccassassina”. Prima di approdare in tv,è stata una drag queen. “Ogni notte interrompevamo la musica per fare spettacoli e all’epoca non si parlava di drag queen. Era una sala unica con un palco molto alto e noi lo chiamavamo ‘musica fr0cia’. La Carrà, gli ...