Vivibilità e diritti a Napoli | dai comitati atto d’accusa al Comune

Movida a Napoli, i vicoli del centro storico diventano bar a cielo aperto. La battaglia dei residenti: «Andiamo via»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDall’invasione dei tavolini alla cura del verde, passando per le voragini stradali e le periferie. Un j’accuse all’amministrazione cittadina, firmato dalla rete sociale No Box-Diritto alla città. “Denunciamo l’amministrazione comunale di– afferma il documento – per la sottrazione continuata e progressiva di spazi pubblici”. Strade e marciapiedi “sottratti alla libera circolazione ed al passeggio dei cittadini che hanno perso ogni diritto sul suolo che calpestano”. Gazebo, sedie e tavolini “hanno la priorità su pedoni, anziani o bambini, disabili o donne incinte, che devono segnare il passo di fronte a tutti questi ingombri (occupati da loro simili)”. Spesso “si fa la fila per passare tra un tavolino ed il muro. Motociclette che parcheggiano e transitano sui marciapiedi e mai nessun vigile che contesti la violazione del codice della ...