Vittorio Menozzi parla di Beatrice | “Ecco qual è il mio grande rimpianto” | poi svela chi avrebbe nominato

Grande Fratello, Vittorio Menozzi vuota il sacco: "Ecco chi meriterebbe di vincere"

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 23 febbraio 2024), dopo la sua eliminazione,ai microfoni del backstage delFratello e dice la sua suLuzzi e Greta Rossetti.di: “è il mio” Se fosse stato ancora nella Casa,Massimiliano Varrese e Anita Olivieri: Max per primo perché secondo me in varie occasioni non è stato così sincero e rimpiango anche di non aver ascoltato alcuni consigli die poi ti direi Anita, che mi hapraticamente da inizio stagione, non penso di dover avere molte remore nel ...