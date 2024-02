Violenza sessuale su una minorenne | arrestato 64enne

Roma, medico nutrizionista bacia e palpeggia una paziente: sospeso e accusato di violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024)su una. L’indagato avrebbe palpeggiato lanelle parti intime mentre l’accompagnava ad un centro riabilitativosu una. Questa mattina, il Personale della Sezione di Polizia Giudiziaria — Aliquota Polizia di Stato della Procura della Repubblica di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura. A finire in carcere per effetto del provvedimento cautelare undi Castellammare di Stabia. L’uomo è ritenuto dagli inquirenti gravemente indiziato del delitto diin ...