Villaricca | Carabinieri scovano una bisca clandestina

VILLARICCA. Carabinieri scovano bisca clandestina

(Di venerdì 23 febbraio 2024): Iattraverso un Blitzunain un bar. Denunciati 7 uomini per esercizio e partecipazione a giochi d’azzardo Blitz ada parte deidella locale stazione che durante la notte hanno fatto irruzione in un locale di via della Repubblica che una volta era un bar.Sollevata la saracinesca ihanno trovato 7 persone di cui 4 già note alle forze dell’ordine. Erano tutti seduti a un tavolo tra il fumo, le carte da poker e tanti soldi.In quell’istante il banco era di 6.370 euro e ihanno perquisito i presenti trovando nelle loro tasche altro denaro contante per un totale di 16.190 euro.I 22.560 euro sono stati sequestrati. Analoga sorte per la ...

Scovata bisca clandestina: 7 denunce: I 22.560 euro sono stati sequestrati. Analoga sorte per la bisca clandestina. I 7 – tra i 32 e i 52 anni – sono stati denunciati per “esercizio e partecipazione a giochi d'azzardo”. RIPRODUZIONE ... marigliano

Bisca clandestina in un noto locale del centro: sequestrati anche più di 22mila euro: Blitz a Villaricca da parte dei carabinieri che durante la notte hanno fatto irruzione in un locale di via della Repubblica che una volta era un bar. Sollevata la saracinesca i carabinieri hanno ... napolitoday

Villaricca, sequestrata bisca clandestina: I carabinieri hanno scoperto e sequestrato a Villaricca, in provincia di Napoli, una bisca clandestina. Quando durante la notte hanno fatto irruzione in un locale che una volta era un bar, in via ... rainews