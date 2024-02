Villaggio Dusmet | caccia alle stalle abusive | sequestrati 2 cavalli e affidati a un maneggio

Carabinieri a caccia di stalle abusive a Catania: 2 cavalli sequestrati e affidati a un maneggio. Erano tenuti in ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 Impegno dell’Arma di Catania verso la tutela dei diritti degli animali e il contrasto dei reati che gravitano attorno al mondo delle corse clandestine. Erano tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura. Nel corso dell’ultimo anno: 19salvati dai maltrattamenti, 65 persone denunciate e sanzioni per oltre € 100mila. I Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, in collaborazione con personale dell’ASP-Dipartimento Veterinaria, hanno predisposto un servizio straordinario di contrastoviolazioni sulla normativa inerente alla custodia degli equidi, sottoponendo a controllo una stalla irregolare nel quartiere “”. L’operazione si innesta in una più ampia strategia operativa messa in atto dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania già dallo ...