Vietri sul Mare | nasce l’associazione dedicata ad Antonio Senatore

“Ztl: una svolta per la costiera amalfitana, una trappola per Vietri”. Le perplessità dei Comitati civici - Positanonews

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi occuperà di musica, la passione di, ma anche di sicurezza stradale per fare in modo che possa diminuire il numero di vittime registrate sulle strade, in modo particolare su quella maledetta arteria che collegasula Cava de’ Tirreni dove cinque mesi fa ha perso la vita, 18 anni. L’ha promesso, anche davanti al sindaco di, Giovanni De Simone, Francesca Papalino, la mamma coraggio che ha trasformato il dolore per la perdita del figlio in una forza capace di aggregare le persone. Come quelle, tante, che ieri, nella aula consiliare del municipio, hanno battezzato e sottoscritto l’adesione alla neonata associazione. Francesca le ha abbracciate una ad una, le altre mamme accumunate ...