VIDEO/ Tragedia Mazza, la dura denuncia di un figlio e fratello

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Gli occhi uguali ad Alessandra e trafitti dal dolore. Quelli di Giovanni, un uomo che improvvisamente si torva a dover dire addio ad un padre e una sorella. Un dolore accompagnato da tanta rabbia perchè, e Giovanni vuole dirlo pubblicamente proprio nel giorno dei funerali dei suoi cari, “siamo stati lasciati soli”. Lo dice anche a nome di mamma Maria: “Perchè mia mamma ci teneva ma non ce la fa per quello che stiamo vivendo”. “Papà stava combattendo contr ouna malattia oncologica che avevao da poco- continua a raccontare– Qualche medicina e a casa. Alessandra qualche volta è stata ricoverata, ma poi sembra mandata a casa. Mai un aiuto psicologico per nessuno della famiglia. Entrambi lasciati soli delle Istituzioni. Da tutti. Da coloro che oggi si affannano a dire la loro e invece dovrebbero solo stare zitti come hanno fatto fino ad ...