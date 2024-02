VIDEO – Torino-Lazio 0-2 | Serie A | gol e highlights della partita

Torino-Lazio 0-2: video, gol e highlights

(Di venerdì 23 febbraio 2024), recuperoventunesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico Grande. IL RILANCIO –0-2 nel recuperoventunesima giornata diA. Lasi reinserisce nella corsa per l’Europa. Il primo tempo è tutto del, che in avvio colpisce un palo con Antonio Sanabria in girata su cross dalla destra di Raoul Bellanova. Da quella parte l’ex Inter è un treno, al 37? va via sempre in fascia e sul suo traversone la girata di Nikola Vlasic è parata con un prodigio da Ivan Provedel. ...