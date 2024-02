VIDEO – Inter incanta San Siro! Biasin | «Che bellezza»

Leo Messi incanta l'America alla prima da titolare. E l'esultanza-omaggio a David Beckham è già un must - Il video

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’ha stupito i tifosi martedì scorso con la sua splendida prestazione contro l’Atletico Madrid a San Siro in Champions League.– A seguire le parole e il filmato condivisi da Fabriziosull’, autrice di un’ottima prova a San Siro nel corso del match contro l’Atletico Madrid disputato in Champions League martedì scorso. “Uno, massimo due tocchi. Che“. https://x.com/f/status/1760966495482298453?s=61&t=mET4D1z3zsBKtLnzlzvgjg Fonte: Twitter Fabrizio-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...