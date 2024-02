VIDEO/FOTO Addio Ale e Costantino, ora è tempo del silenzio

(Di venerdì 23 febbraio 2024)di lettura: 3 minuti Un perdono scevro da giudizi, ma accompagnato dae rispetto. Quello che invoca Don Luciano Gubitosa nel giorno dell’ultimo saluto aed Alessandra Mazza, papà e figlia tragicamente scomparsi nel giorno di San Valentino. Le due bare adagiate una accanto all’altra. Quella di Alessandra bianca. Su entrambe unache li ritrae sorridenti, prima che i tormenti della vita decidessero di prendere il sopravvento. Dentro e fuori la Chiesa di San Ciro, dove si è svolto il rito funebre, la folla è tanto, scossa e commossa. Parenti, amici conoscenti, tutti uniti, per riprendere il prestito le parole di Don Luciano, da una tragedia che ci colpisce come comunità. Lo stesso Parroco confessa la difficoltà di celebrare la cermonia, perchè “il lutto pered ...

The Day I Met Björk, la mostra sull’incontro tra Spike Jonze e la cantante: Nei mesi precedenti avevano discusso il concept per i video musicali del suo prossimo album ... in collaborazione con WeTransfer. La mostra e le foto di Jonze si focalizzano su Björk nell’arco della ... sentieriselvaggi

Savona, passaggio di consegne per la Capitaneria di porto: il nuovo Comandante è il capitano Matteo Lo Presti (FOTO e VIDEO): Cambio della guardia al comando generale della Capitaneria di Porto di Savona. Questa mattina al Palacrociere si è tenuto il passaggio di consegne al comando generale della Capitaneria di Porto di ... savonanews

FOTO e VIDEO | “Noi siamo la luce”, in Cgil la mostra del metalmeccanico-pittore Leonardo Bruno Villani fino al 29 marzo: TERAMO – Presentata questa mattina nella sede della Camera del Lavoro a Teramo (viale Crispi) la mostra “Noi Siamo Luce. Energie Artistiche Operaie”, con le opere di Leonardo ... ekuonews