VIDEO: Che gaffe per R-Truth, sbarca in Austria anzichè in Australia

VIDEO: Che gaffe per R-Truth, sbarca in Austria anzichè in Australia (Di venerdì 23 febbraio 2024) R-Truth è uno degli uomini del momento. Nonostante non sia ben accetto in quel del Judgment Day, Truth riesce con la sua “spensieratezza” a regalare sorrisi ogni qualvolta è coinvolto in un segmento. Memorabile proprio in occasione di ambedue le Rumble di quest’anno. E proprio quando la maggior parte del roster è in Australia per Elimination Chamber, l’americano fa credere di trovarsi in Austria, un fenomeno. Il VIDEO Hey!! Where is everybody?? pic.twitter.com/BYW7lladcv— Ron Killings (@RonKillings) February 23, 2024 Leggi tutta la notizia su zonawrestling (Di venerdì 23 febbraio 2024) R-è uno degli uomini del momento. Nonostante non sia ben accetto in quel del Judgment Day,riesce con la sua “spensieratezza” a regalare sorrisi ogni qualvolta è coinvolto in un segmento. Memorabile proprio in occasione di ambedue le Rumble di quest’anno. E proprio quando la maggior parte del roster è inper Elimination Chamber, l’americano fa credere di trovarsi in, un fenomeno. IlHey!! Where is everybody?? pic.twitter.com/BYW7lladcv— Ron Killings (@RonKillings) February 23, 2024

