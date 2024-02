VIDEO ? La Uefa ritorna sul gol di Arnautovic | «Alzate il volume!»

Quando si gioca Atletico Madrid-Inter: programma ritorno ottavi Champions League, orario, tv, streaming

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A tre giorni da Inter-Atletico Madrid, non si placa l’entusiasmo per il gol decisivo di Marko. Il boato di San Siro è maestoso. URLO ? La, dopo aver celebrato il calcio di Simone Inzaghi, pochi minuti fa èta sul gol di Marko, decisivo per la vittoria dell’Inter contro l’Atletico Madrid per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una rete che ha fatto urlare di gioia tutto San Siro, trepidante dopo le tante occasioni da gol create dalla squadra nerazzurra. Su Twitter, lasu quel momento:il volume… Qua c'è tutto: il gol di Arnautovi?, l'esultanza, il boato di San Siro #UCL pic.twitter.com/7ZagE4WCyd — La(@com it) February 23, 2024 Una ...

Ranking, nessuno come l’Italia: 7 squadre qualificate in Europa e quinto posto in Champions più vicino: Con il passaggio del turno playoff per la Roma e per il Milan l’Italia può essere l’unica a vantare ben 7 squadre in Europa, superando nazioni come Spagna e Inghilterra e mantenendosi prima nel ... tag24

Calcio, aggiornato il Ranking UEFA, i dettagli:: Dopo il pareggio del Napoli con il Barcellona. le vittorie di Lazio e Inter e il passaggio del turno di Milan e Roma, si è aggiornato il Ranking UEFA. mondonapoli

Champions, Uefa esalta il calcio di Inzaghi. Costruzione da manuale: “Beautiful Inter football”: L'Inter ha fornito un'altra prestazione di alto livello contro l'Atletico Madrid. Inzaghi sta facendo esprimere al meglio la squadra da tempo e gli applausi per il gioco espresso arrivano da più parti ... fcinter1908